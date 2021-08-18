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Дальнее зарубежье 18.08.2021 15:03

Талибы ведут переговоры с бывшими руководителями Афганистана

Член политического офиса движения "Талибан" в Кабуле Анас Хаккани и сопровождающие его лица встретились в среду по отдельности с экс-президентом Хамидом Карзаем, бывшим председателем Высшего совета по примирению Абдуллой Абдуллой и экс-спикером сената Фазалом Хади Муслимьяром, сообщили местные источники в социальных сетях. Источники опубликовали фото этих встреч.

Детали переговоров не приводятся. Ни талибы, ни другие участники переговоров пока не комментировали происходящее.

Накануне пресс-секретарь движения Забихулла Муджахид заявил, что талибы выступают за создание правительства, в котором будет место и для их оппонентов. "Мы постараемся объединить в этом правительстве всех, даже тех, кто имел с нами противоречия", - отметил представитель талибов.

Отвечая на вопрос, какова будет судьба политиков, которые находились в состоянии войны с талибами и теперь покинули страну, в том числе маршала Дустума, Муджахид отметил: "Мы не хотим, чтобы они были за рубежом. Это и их страна, Афганистан наш общий дом, у нас общие ценности, общая страна, единая религия, единая нация".

"Мы хотим объединиться на основе наших общностей, быть вместе. Несмотря на то, что была война, были проблемы, мы объявили амнистию, что означает, мы не хотим иметь вражду ни с кем" - заверил Муджахид.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]