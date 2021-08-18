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Транспорт и связь 18.08.2021 14:33

ГААД получит 1,6 млн манатов на реконструкцию дорог в Низаминском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 1,6 млн манатов на продолжение работ по реконструкции автомобильных дорог в Низаминском районе Баку.

Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте главы государства.

Согласно документу, данные средства будут выделены Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) из госбюджета на 2021 год.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ГААД, ПРЕЗИДЕНТ, ДОРОГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]