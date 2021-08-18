ГААД получит 1,6 млн манатов на реконструкцию дорог в Низаминском районе Баку

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить 1,6 млн манатов на продолжение работ по реконструкции автомобильных дорог в Низаминском районе Баку.

Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте главы государства.

Согласно документу, данные средства будут выделены Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) из госбюджета на 2021 год.

Э.Шафиев