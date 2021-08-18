Азербайджан в I полугодии сократил импорт минеральных удобрений на 44%

Импорт минеральных удобрений в Азербайджан в I-ом полугодии 2021 года составил 96,562 тыс. тонн, что на 44% меньше чем за аналогичный период 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.

Общая стоимость импортированных в страну минеральных удобрений составила $27 млн 492 тыс. (спад на 43,7%).

Кроме этого, в январе-июне в Азербайджан также импортировано 9 тыс. 742,1 тонна цемента и цементного клинкера (спад на 35,4%) на сумму $1 млн 744 тыс. (спад на 36,9%).

Импорт полиэтилена в Азербайджан составил 10 тыс. 641,9 тонна (спад на 44,2%) на сумму $13 млн 549,8 тыс. (спад на 33,3%).

По данным статистики, в январе-июне в страну ввезено 91,202 тыс. тонн продукции сталепроката (спад на 43,6%) на $86 млн 532,9 тыс., брусков из черных металлов - 33,494 тыс. (спад на 70,4%) на $22 млн 89,2 тыс., угольников из черных металлов - 12 тыс. 232 тонн (спад на 26,4%) на $12 млн 166,4 тыс., труб из черных металлов – 49,626 тыс. тонн (спад на 35,8 %) на $86 млн 361,6 тыс.

Б.Рустамбеков