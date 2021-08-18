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Оборона 18.08.2021 14:40

Министр обороны Азербайджана и глава Генштаба Турции обсудили перспективы ВТС

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов провел переговоры с начальником Генерального штаба Турецкой Республики генералом армии Яшаром Гюлером, сообщает Минобороны Азербайджана.

Встреча состоялась в рамках международной оборонной выставки IDEF-2021, проходящей в Стамбуле.

«На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития военно-технического сотрудничества (ВТС) и другим вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивает ведомство.

Э.Шафиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ВТС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]