Москва и Анкара призывают внутриафганские силы быстро обеспечить порядок в стране

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора высказались за стабилизацию ситуации в Афганистане, призвали ключевые национальные силы максимально быстро обеспечить безопасность и порядок в стране, сообщил в среду МИД РФ.

"Стороны предметно обсудили положение в Афганистане, выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации и призвали ключевые национальные силы в возможно короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране", - говорится в сообщении МИД России на сайте ведомства.

"Затронуты другие вопросы международной и двусторонней повестки дня. Рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровне", - отмечается в сообщении.