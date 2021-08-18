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Регион 18.08.2021 14:50

Москва и Анкара призывают внутриафганские силы быстро обеспечить порядок в стране

Главы МИД РФ и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонного разговора высказались за стабилизацию ситуации в Афганистане, призвали ключевые национальные силы максимально быстро обеспечить безопасность и порядок в стране, сообщил в среду МИД РФ.

"Стороны предметно обсудили положение в Афганистане, выразили обоюдную заинтересованность в стабилизации ситуации и призвали ключевые национальные силы в возможно короткие сроки обеспечить безопасность и правопорядок в стране", - говорится в сообщении МИД России на сайте ведомства.

"Затронуты другие вопросы международной и двусторонней повестки дня. Рассмотрен график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровне", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, КОНТАКТЫ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]