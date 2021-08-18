Аэрофлот планирует осенью летать из Красноярска в Баку

Российская авиакомпания "Аэрофлот" заявила в осеннем расписании четыре новых направления из авиахаба в Красноярске — в Баку, Новосибирск, Тюмень, и Фергану (Узбекистан), следует из данных сервиса "Яндекс. Расписания".
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», рейсы в Баку заявлены по субботам (5 часов 30 минут).
Все заявленные рейсы будут выполняться на самолетах типа Boeing-737-800.
Н.Аббасова
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