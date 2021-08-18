Азербайджан за 7 месяцев увеличил производство продукции АПК на 5,6%

Объем сельскохозяйственного производства в Азербайджане в январе-июле 2021 года составил 5 млрд 271 млн манатов, что на 5,6% выше показателя 7 месяцев 2020 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

За отчетный период объем производства продукции в животноводстве составил 2 млрд 536,7 млн манатов, растениеводстве – 2 млрд 734,3 млн манатов. При этом рост производства продукции животноводства составил 2,6%, растениеводства – 8,5%.

За 7 месяцев в республике произведено 307,9 тыс. тонн мяса (рост на 3,2%), 1 млн 263 тыс. тонн молока (рост на 1,7%), 1 млрд 120,7 млн яиц (спад на 4,2%), 15 тыс. тонн шерсти (рост на 0,1%), 491,3 тонн тутового шелкопряда (рост на 10%).

Согласно данным Госкомстата, в стране продолжается сбор урожая сельхозпродукции, и по состоянию на 1 августа собрано 1 млн 183,6 тыс. тонн овощей, что на 10,1% больше показателя годом ранее.

Кроме того, собрано 650,1 тыс. тонн картофеля (рост на 6,3%), 3 млн 54,4 тыс. тонн зернобобовых (рост на 5,5%), 21,7 тыс. тонн кукурузы (рост на 17,9%), 381,9 тыс. тонн бахчевых культур (рост на 5,2%), 292,2 тыс. тонн фруктов и ягод (рост на 10,9%), 7,7 тыс. тонн винограда (рост на 2%), 796 тонн листьев зеленого чая (рост на 32%), 2,9 тыс. тонн подсолнуха (рост на 16,6%) и 2,7 тыс. тонн табака (рост на 10%).

Сельхозпроизводство в Азербайджане в 2020 году увеличилось на 2%.

Х.Насирзаде