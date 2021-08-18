SOCAR в январе-июле сократила производство автобензина на 4%, дизеля - увеличила на 12%

Производство нефтепродуктов в Азербайджане в январе-июле 2021 года по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года увеличилось в денежном выражении на 8,5% - до 2 млрд 417 млн манатов ($1 млрд 421,7 млн по текущему курсу), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Согласно данным статистики, в указанный период рост зафиксирован в производстве прямогонного бензина (нафты) на 55,4% - до 247,4 тыс. т, дизельного топлива - на 11,9% - до 1 млн 458,7 тыс. т, авиакеросина -на 3,9% - до 291,3 тыс. т, смазочных масел - в 1,9 раза- до 30,6 тыс. т, нефтяного битума - на 14,3% - до 197,1 тыс. т, нефтяного кокса - на 21,1% - до 153,7 тыс. т.
Автомобильного бензина в январе-июле 2021 года произведено в объеме 690,1 тыс. тонн (спад на 3,6%), топочного мазута - 25,5 тыс. тонн (спад на 39%),
По состоянию на 1 августа 2021 года в виде запасов готовой продукции на складах Бакинского НПЗ (БНПЗ) имеется: автобензина - 31,2 тыс. тонн, нафты - 1,3 тыс. тонн, авиакеросина - 36,5 тыс. тонн, дизтоплива - 97,9 тыс. тонн, топочного мазута -11,4 тыс. тонн, смазочных масел - 6,9 тыс. тонн, нефтяного битума - 19,1 тыс. тонн, нефтяного кокса - 16,1 тыс. тонн.
В Азербайджане в настоящее время функционирует только один НПЗ - Бакинский нефтеперерабатывающий завод имени Гейдара Алиева (входит в структуру компании SOCAR).
Н.Аббасова
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