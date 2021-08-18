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Дальнее зарубежье 18.08.2021 17:11

Афганские беженцы вышли на акцию протеста в Бишкеке

Несколько десятков афганских беженцев вышли в среду на акцию протеста перед зданием ООН в Бишкеке, требуя выдать им гражданство Киргизии или отправить в США или Канаду.

"Мы живем в Киргизии по мандату беженцев. С этим документом тяжело устроиться на работу. Мы хотим, чтобы нам либо дали киргизское гражданство, либо отправили в Канаду или Америку", - сказал участник пикета Али Сарвар Мухаммад Наби.

По его словам, некоторые беженцы из Афганистана живут в Киргизии по 18-20 лет, однако документов им не выдают.

"Мы слышали, что из-за беспорядков в Афганистане сейчас многих граждан отправляют в США или Канаду, мы хотим, чтобы и нас туда включили", - требуют участники акции.

Митингующие обещают продолжить пикет перед зданием посольства США в Киргизии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИРГИЗИЯ, АФГАНИСТАН, БЕЖЕНЦЫ, ПРОТЕСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]