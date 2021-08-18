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Дальнее зарубежье 18.08.2021 17:25

Режим ЧС из-за коронавируса распространят еще на семь префектур Японии

Японское правительство введет режим чрезвычайной ситуации в еще семи префектурах страны из-за пандемии коронавируса, сообщили в дипмиссии РФ в среду.

"Правительство Японии приняло решение распространить с 20 августа режим ЧС еще на семь префектур (...) и продлить его срок по 12 сентября этого года", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Речь идет о префектурах Ибараки, Тотиги, Гумма, Сидзуока, Киото, Хёго и Фукуока. Таким образом, ограничения будут действовать в целом в 13 японских регионах (режим ЧС ранее был введен в Токио, Окинаве, Сайтаме, Тибе, Канагаве и Осаке).

Наряду с этим, еще в 10 префектурах (Мияги, Яманаси, Тояма, Гифу, Миэ, Окаяма, Хиросима, Кагава, Эхимэ и Кагосима) будут введены целевые противовирусные меры, которые также продлятся до 12 сентября. Подобные меры уже принимаются в Фукусиме, Айти, Сиге, Кумамото, Хоккайдо и Исикаве.

Отмечается, что японские власти призывают жителей избегать мест массового скопления людей, носить маски и отдавать предпочтения онлайн контактам.

В посольстве порекомендовали находящимся в Японии россиянам проявлять максимальную осторожность и соблюдать антикоронавирусные предписания.

В конце прошлой недели в Японии несколько дней подряд выявляли рекордно высокое число случаев заражения коронавирусом за сутки.

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Тэги: ЯПОНИЯ, COVID, РЕЖИМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]