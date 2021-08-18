Турция укрепляет границу с Ираном в связи с возможным наплывом беженцев из Афганистана - СМИ

Турецкое командование направляет дополнительные силы на границу Турции с Ираном в связи с опасениями, что нынешняя ситуация в Афганистане может привести к исходу беженцев из этой страны в западном направлении, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).
В частности, по данным местных СМИ, Турция уже возвела 155 км от запланированных 241 км пограничных заграждений, включая 200 смотровых вышек, оборудованных оптико-электронными средствами наблюдения.
В минувшее воскресенье турецко-иранскую границу инспектировал министр обороны Турции Хулуси Акар, который заявил, что с начала 2021 году пограничники пресекли попытки проникновения на турецкую территорию примерно 62 тыс. человек.
AP напоминает, что ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что стране грозит волна беженцев из Афганистана, и Анкара будет работать с Пакистаном для стабилизации ситуации в Афганистане.
Агентство AP сообщает, что его сотрудникам удалось пообщаться с группой афганцев у границы. Они рассказали, что они дезертировали из афганской армии и бежали из Афганистана. Один из нелегалов рассказал, что им пришлось перейти горы, страдая от голода и жажды, в попытках достичь Турции, и теперь они надеются, что турецкие власти их примут. Другой дезертир сказал, что на пути в Турцию грабители отняли у них деньги и мобильные телефоны.
Ранее поступала информация, будто Турция и США заключили секретное соглашение, по которому Анкара согласилась принимать афганцев, работавших на американские войска в Афганистане. Однако в среду посольство США в Анкаре опровергло такие сведения.
В Турции в данный момент находятся порядка 4 млн беженцев, в основном из Сирии, добавляет AP.
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