Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.992 RUR   0.0231 GBR   2.3374 TRY   0.2015

Цена на нефть

17.08 $/bbl   WTI 66.59 -0.70 Brent 69.03 -0.48

Погода в Баку

  ночь день

Регион 18.08.2021 17:40

Турция укрепляет границу с Ираном в связи с возможным наплывом беженцев из Афганистана - СМИ

Турецкое командование направляет дополнительные силы на границу Турции с Ираном в связи с опасениями, что нынешняя ситуация в Афганистане может привести к исходу беженцев из этой страны в западном направлении, сообщает в среду агентство Associated Press (AP).

В частности, по данным местных СМИ, Турция уже возвела 155 км от запланированных 241 км пограничных заграждений, включая 200 смотровых вышек, оборудованных оптико-электронными средствами наблюдения.

В минувшее воскресенье турецко-иранскую границу инспектировал министр обороны Турции Хулуси Акар, который заявил, что с начала 2021 году пограничники пресекли попытки проникновения на турецкую территорию примерно 62 тыс. человек.

AP напоминает, что ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что стране грозит волна беженцев из Афганистана, и Анкара будет работать с Пакистаном для стабилизации ситуации в Афганистане.

Агентство AP сообщает, что его сотрудникам удалось пообщаться с группой афганцев у границы. Они рассказали, что они дезертировали из афганской армии и бежали из Афганистана. Один из нелегалов рассказал, что им пришлось перейти горы, страдая от голода и жажды, в попытках достичь Турции, и теперь они надеются, что турецкие власти их примут. Другой дезертир сказал, что на пути в Турцию грабители отняли у них деньги и мобильные телефоны.

Ранее поступала информация, будто Турция и США заключили секретное соглашение, по которому Анкара согласилась принимать афганцев, работавших на американские войска в Афганистане. Однако в среду посольство США в Анкаре опровергло такие сведения.

В Турции в данный момент находятся порядка 4 млн беженцев, в основном из Сирии, добавляет AP.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ГРАНИЦА, БЕЖЕНЦЫ, ОПАСЕНИЯ


Похожие новости


У Анкары после изменения статус-кво в Карабахе больше нет причин держать закрытой армяно-турецкую границу - МИД Армении

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]