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Дальнее зарубежье 18.08.2021 17:55

Меркель планирует обсудить с Путиным Афганистан

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт полагает, что Афганистан станет одной из тем переговоров в Москве канцлера Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

"Я исхожу из этого", - сказал Зайберт журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Визит Меркель в Москву запланирован на пятницу, детали визита кабинет министров ФРГ пока не сообщил.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, АФГАНИСТАН, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]