Меркель планирует обсудить с Путиным Афганистан

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт полагает, что Афганистан станет одной из тем переговоров в Москве канцлера Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина.

"Я исхожу из этого", - сказал Зайберт журналистам в среду, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Визит Меркель в Москву запланирован на пятницу, детали визита кабинет министров ФРГ пока не сообщил.