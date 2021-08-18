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Дальнее зарубежье 18.08.2021 18:10

Для НАТО не имело смысла оставаться в Афганистане без США - Столтенберг

Союзники США по НАТО не могли оставаться в Афганистане после того, как Вашингтон принял решение вывести свой контингент из этой страны, заявил телеканалу CNN генсек альянса Йенс Столтенберг.

"В самом деле для европейских союзников было политически невозможным продолжать действовать в Афганистане, учитывая тот факт, что США приняли решение завершить свою военную миссию. Мы вошли туда вместе, меняли (характер военного - ИФ) присутствия вместе и теперь мы вместе уходим", - сказал он.

Он пояснил, что, если бы силы НАТО остались в Афганистане, им пришлось бы снова более активно сражаться с движением "Талибан".

На фоне нынешней ситуации Столтенберг также призвал союзников по НАТО держаться вместе. "Это в интересах нашей национальной безопасности - работать вместе, особенно в свете изменений в глобальном балансе сил, такими как Китай и более напористая Россия", - объяснил генсек.

Он также упомянул, что ранее НАТО связывалась с талибами, убеждая их предоставить безопасный путь для лиц, желающих покинуть Афганистане, в кабульский аэропорт. Столтенберг сообщил, что в данный момент в аэропорту работают 800 гражданских сотрудников НАТО, обеспечивающих работу воздушной гавани.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]