Для НАТО не имело смысла оставаться в Афганистане без США - Столтенберг

Союзники США по НАТО не могли оставаться в Афганистане после того, как Вашингтон принял решение вывести свой контингент из этой страны, заявил телеканалу CNN генсек альянса Йенс Столтенберг.
"В самом деле для европейских союзников было политически невозможным продолжать действовать в Афганистане, учитывая тот факт, что США приняли решение завершить свою военную миссию. Мы вошли туда вместе, меняли (характер военного - ИФ) присутствия вместе и теперь мы вместе уходим", - сказал он.
Он пояснил, что, если бы силы НАТО остались в Афганистане, им пришлось бы снова более активно сражаться с движением "Талибан".
На фоне нынешней ситуации Столтенберг также призвал союзников по НАТО держаться вместе. "Это в интересах нашей национальной безопасности - работать вместе, особенно в свете изменений в глобальном балансе сил, такими как Китай и более напористая Россия", - объяснил генсек.
Он также упомянул, что ранее НАТО связывалась с талибами, убеждая их предоставить безопасный путь для лиц, желающих покинуть Афганистане, в кабульский аэропорт. Столтенберг сообщил, что в данный момент в аэропорту работают 800 гражданских сотрудников НАТО, обеспечивающих работу воздушной гавани.
Азербайджан и Беларусь подтвердили заинтересованность в развитии ВТС
Минобороны Азербайджана опровергло очередную ложь армянской стороны
Министр обороны Азербайджана и глава Генштаба Турции обсудили перспективы ВТС
Казахстан запретил полеты над Афганистаном
Unibank увеличит уставный капитал на 24%
Нефть ускорила рост после 4-х дней падения, Brent - $69,62 за баррель
Спикер Национального собрания Республики Корея прибыл в Азербайджан
В Азербайджане резкий рост новых случаев COVID-19, за сутки скончались 20 человек
Число браков в Азербайджане за I полугодие увеличилось на 30%, разводов – на 15%
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Президент Алиев подписал указ о создании временного реестра строений на освобожденных территориях
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Клиенты Банка Республика теперь смогут отслеживать свои личные счета на Hesab.az
Клиентоориентированная бизнес стратегия
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог