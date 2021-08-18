В районе аэропорта Кабула сохраняется напряженность, в самом городе обстановка нормализуется

В зоне международного аэропорта Кабула обстановка остается неспокойной, и многие люди по-прежнему пытаются попасть на самолет, чтобы покинуть Афганистан, сообщает в среду телеканал CNN.
По словам журналистки CNN Клариссы Уорд, снаружи аэропорта дежурят боевики движения "Талибан", которые, наводя порядок, стреляют в воздух или по людям.
"Внутри аэропорта, как кажется, меньше хаоса, потому что (меры контроля - ИФ) возымели некоторый эффект... но на периметре, конечно, это крайне устрашающе для людей, которые отчаянно желают уехать из страны. И они боятся, что "Талибан" даже не даст им пройти эти контрольно-пропускные пункты", - отмечает она.
Между тем, на улицах Кабула стало меньше блокпостов талибов, нежели во вторник. Уорд сообщает, что на дорогах - устойчивое движение транспорта, жителям доступны основные услуги, люди могут купить на улицах еду, топливо и другие товары.
CNN приводит мнение Уорд, что талибы знают - "мир смотрит за ними", и пытаются продемонстрировать способность управлять, навести закон и порядок. Однако, подчеркнула она, для афганцев, работавших с США, всего этого совсем недостаточно, чтобы развеять их страхи.
Согласно сообщениям СМИ, к настоящему время талибы установили контроль над всей территорией Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.
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