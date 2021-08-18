В Армении будет создана Служба внешней разведки

Правительство Армении заявило о планах создания Службы внешней разведки.

"Будет создана Служба внешней разведки", - говорится в опубликованной в среду программе правительства Армении.

Кроме того, Служба государственной охраны СНБ республики будет подчиняться лично премьер-министру и будет выведена из подчинения Службы национальной безопасности.