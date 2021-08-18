Главы МВД стран ЕС на экстренной видеоконференции обсудят ситуацию на границах союза с Белоруссией

Главы МВД стран ЕС на видеоконференции в среду особое внимание намерены уделить Белоруссии, сообщил министр внутренних дел председательствующей сейчас в союзе Словении Алеш Хойс.

"Сегодняшняя министерская встреча сфокусируется на внешних границах ЕС с Белоруссией. Мы хотим обратить внимание на страны, которые в большой степени страдают от позиции Белоруссии, особенно это касается Литвы. Ситуация меняется очень быстро, поэтому мы сфокусируемся также на Латвии и Польше", - сказал он в преддверии экстренной видеоконференции министров внутренних дел стран ЕС в рамках механизма политического реагирования на кризисные ситуации.

"Мы поддерживаем и выражаем солидарность с этими странами и осуждаем попытки Белоруссии использовать людей в политических целях", - добавил министр.

Министры внутренних дел стран ЕС в среду на экстренной видеоконференции по миграционному кризису на литовско-белорусской границе обсудят также гуманитарные и миграционные аспекты событий в Афганистане.

"Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель и комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йохансон примут участие в экстренном совещании министров внутренних дел, на котором было запланировано обсуждение последних событий на внешних границах ЕС с Белоруссией", - сообщалось в коммюнике, выпущенном в преддверии встречи.

Боррель и Йохансон, отмечается в нем, "воспользуются возможностью политического форума высокого уровня, чтобы предоставить обновленную информацию о событиях в Афганистане с упором на политические, гуманитарные и миграционные аспекты".

На встрече министры ЕС, представители пограничного агентства Frontex, Европейского бюро поддержки убежища (EASO) и Европола, а также Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии "оценят пробелы в потребностях и примут решение о дальнейших действиях, необходимых для защиты целостности и безопасности этой (литовско-белорусской - ИФ) части внешней границы ЕС".

Ранее сообщалось, что в Литву через границу с Белоруссией с начала года попали 4090 мигрантов. Должностные лица Литвы назвали выросшие потоки мигрантов "гибридной агрессией белорусского режима".

Побывавшая в Литве 2 августа член Еврокомиссии по внутренним делам Ильва Йохансон заявила по поводу ситуации на границе с Белоруссией: "Это провокация режима Лукашенко, и мы должны показать, что свободного доступа на территорию ЕС нет. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство. Вот почему мы, весь ЕС, поддерживаем Литву, чтобы мы могли защищать нашу общую границу с Белоруссией".

"Мы столкнулись с агрессивными действиями режима Лукашенко, которые специально направлены на провокацию. Это не просто миграционный кризис, это агрессивные действия с целью провокации", - сказала Йохансон.