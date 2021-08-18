Азербайджан и Беларусь подтвердили заинтересованность в развитии ВТС

Азербайджан и Беларусь подтвердили заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на БЕЛТА, в рамках выставки оборонной промышленности IDEF в Стамбуле прошла совместная встреча и переговоры председателя министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, министра оборонной промышленности Мадатом Гулиевым с председателем Государственного военно- промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом.

Стороны обсудили текущее состояние военно-технического сотрудничества, подтвердили заинтересованность в его развитии по широкому спектру направлений.

Э.Шафиев