Азербайджан и Беларусь подтвердили заинтересованность в развитии ВТС

Азербайджан и Беларусь подтвердили заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.
Как передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на БЕЛТА, в рамках выставки оборонной промышленности IDEF в Стамбуле прошла совместная встреча и переговоры председателя министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, министра оборонной промышленности Мадатом Гулиевым с председателем Государственного военно- промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом.
Стороны обсудили текущее состояние военно-технического сотрудничества, подтвердили заинтересованность в его развитии по широкому спектру направлений.
Э.Шафиев
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