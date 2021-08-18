Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.992 RUR   0.0231 GBR   2.3374 TRY   0.2015

Цена на нефть

17.08 $/bbl   WTI 66.59 -0.70 Brent 69.03 -0.48

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 18.08.2021 17:35

Азербайджан и Беларусь подтвердили заинтересованность в развитии ВТС

Азербайджан и Беларусь подтвердили заинтересованность в развитии военно-технического сотрудничества (ВТС), сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

Как передает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на БЕЛТА, в рамках выставки оборонной промышленности IDEF в Стамбуле прошла совместная встреча и переговоры председателя министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова, министра оборонной промышленности Мадатом Гулиевым с председателем Государственного военно- промышленного комитета Беларуси Дмитрием Пантусом.

Стороны обсудили текущее состояние военно-технического сотрудничества, подтвердили заинтересованность в его развитии по широкому спектру направлений.

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛАРУСЬ, МИНОБОРОНЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Глава Минобороны Беларуси прибыл c визитом в Баку Глава Минобороны Азербайджана посетит предприятия ВПК Беларуси Баку и Минск проведут обсуждения по вопросам военного сотрудничества Глава Минобороны Беларуси прибыл в Азербайджане

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]