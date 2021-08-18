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Финансы 18.08.2021 17:57

Unibank увеличит уставный капитал на 24%

Азербайджанский ОАО «Unibank» планирует увеличить уставный капитал на 23,9% - до 155 млн 686,36 тыс. манатов.

В сообщении банка подчеркивается, что вопрос повышения уставного капитала на 30 млн манатов будет рассмотрен на внеочередном заседании акционеров 22 сентября.

«Акционеры банка считают, что необходимы дополнительные капитальные вложения для поддержки успешного развития банка, расширения спектра услуг, оказываемых клиентам», - сказал председатель правления банка Фаиг Гусейнов, слова которого приводятся в сообщении.

В настоящее время уставный капитал банка равен 125 млн 686,36 тыс. манатов. Он разделен на 46 млн 208,219 тыс. акций номиналом в 2,72 манат за ценную бумагу.

Unibank создан в октябре 2002 года и входит в десятку ведущих банков Азербайджана. Акционерами банка являются 9 физических лиц и одно юридическое лицо. Основным акционером банка является Эльдар Гарибов – 86,3839%. Кроме этого, акционером банка является Canley Finance S.A. (Люксембург) с долей 7,6004%. Доля остальных акционеров не превышает 5%.

Р.Ахмедов

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Тэги: БАНК, КАПИТАЛ, УВЕЛИЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]