Патрушев обсудил ситуацию в Афганистане с заместителем советника премьера Индии

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил ситуацию в Афганистане с заместителем советника премьер-министра Индии по нацбезопасности, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.
"Николай Патрушев и Панкадж Саран обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия России и Индии в сфере безопасности, обменялись мнения по ряду проблем региональной повестки дня, в том числе по ситуации в Афганистане", - заявил Аношин.
По его словам, на встрече также была затронута тематика торгово-экономических отношений двух стран.
"Панкадж Саран прибыл в Москву для проведения полноформатных межведомственных российско-индийских консультаций по вопросам двустороннего сотрудничества в области безопасности, которые запланированы на 19 августа", - отметил пресс-секретарь.
Как сообщал "Интерфакс", Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объем портфеля оружейных заказов Индии у России составляет порядка $15 млрд, а всего с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около $70 млрд, сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.
Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что первый полковой комплект будет поставлен до конца 2021 года, а все системы - до конца 2024 года.
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