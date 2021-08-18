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СНГ 18.08.2021 18:03

Патрушев обсудил ситуацию в Афганистане с заместителем советника премьера Индии

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил ситуацию в Афганистане с заместителем советника премьер-министра Индии по нацбезопасности, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ РФ Евгений Аношин.

"Николай Патрушев и Панкадж Саран обсудили вопросы дальнейшего взаимодействия России и Индии в сфере безопасности, обменялись мнения по ряду проблем региональной повестки дня, в том числе по ситуации в Афганистане", - заявил Аношин.

По его словам, на встрече также была затронута тематика торгово-экономических отношений двух стран.

"Панкадж Саран прибыл в Москву для проведения полноформатных межведомственных российско-индийских консультаций по вопросам двустороннего сотрудничества в области безопасности, которые запланированы на 19 августа", - отметил пресс-секретарь.

Как сообщал "Интерфакс", Индия - один из основных покупателей российского вооружения. Объем портфеля оружейных заказов Индии у России составляет порядка $15 млрд, а всего с 1991 года Индия заказала оружие на сумму около $70 млрд, сообщали в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

Официально сообщалось, что в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей"). По контракту общей стоимостью $5,43 млрд. Индия получит пять полковых комплектов С-400. Ожидается, что первый полковой комплект будет поставлен до конца 2021 года, а все системы - до конца 2024 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]