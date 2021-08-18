Бежавший из Кабула президент Афганистана Гани находится в ОАЭ - заявление

Афганский президент Ашраф Гани, бежавший на днях из Кабула, находится в ОАЭ, сообщает МИД этой страны.

"МИД ОАЭ может подтвердить, что наша страна из гуманитарных соображений приняла на своей территории президента Ашрафа Гани и его семью", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ОАЭ.

Гани покинул на самолете Афганистан 15 августа, когда движение "Талибан" уже контролировало почти всю его страну и готовилось взять под контроль и Кабул. Об уходе в отставку он не сообщал.

Агентство Associated Press передавало, что президент покинул страну лишь с узким кругом доверенных лиц, не предупредив об этом других политических лидеров страны.

"Гани тихо покинул президентский дворец с узким кругом своих доверенных лиц и даже не сообщил другим политическим лидерам, которые в то время вели переговоры о мирной передаче власти "Талибану", о том, что он намеревается уехать", - передавало агентство.

В социальных сетях Гани, как сообщалось, написал, не указав местонахождение, что он уехал из страны, чтобы спасти жизни афганцев. "Если бы я остался, бесчисленное число моих сограждан могли бы умереть, а Кабул бы попал под угрозу разрушения, что привело бы к катастрофе шесть миллионов его жителей", - отметил он.

Ранее председатель Высшего совета национального примирения Афганистана Абдулла, прокомментировал отъезд Гани сдержанно, заявив, что "Бог ему судья".

Бывший советник афганского правительства Торек Фархади заявил Associated Press, что Гани руководил в агрессивной манере, не выслушивая точки зрения, отличные от его собственных. "Он работал с очень маленьким кругом людей, всегда говорившим "да" и фильтровал новости о стране, которые получал от них", - сказал он. По его словам, Гани сместил с должностей всех опытных людей в вооруженных силах и в правительстве и заменил их на более молодых сотрудников, которые были ему преданы.

Гани 72 года, наибольшую часть своей карьеры он построил за рубежом в академической среде американских университетов, работал во Всемирном банке несколько лет, вернулся в Афганистан в 2002 году. В течение двух лет он работал министром финансов. В 2006 году его кандидатуру выдвинули на пост генсека ООН после окончания срока Кофи Аннана, но он проиграл тогда Пан Ги Муну.

В 2009 году он впервые принял участие в президентских выборах, набрав 3% голосов избирателей. В 2014 году по итогам выборов объявил себя президентом, а его главный конкурент Абдулла Абдулла объявил президентом себя. США предложили Гани и Абдулле компромисс, и пост главы государства достался в итоге Гани, а для Абдуллы создали новую должность в правительстве. На выборах в 2019 году ситуация повторилась, и Гани в итоге сохранил за собой пост президента, а Абдулла Абдулла стал председателем Высшего совета национального примирения и отвечал за переговоры с талибами.

Ряд СМИ сообщал, что талибы еще до операции по захвату крупнейших афганских городов на переговорах с Кабулом по мирному урегулированию конфликта заявляли, что одним из главных их условием для прекращения войны будет именно уход Гани в отставку. В сообщениях отмечается, что сам президент наотрез отказывался рассматривать такой вариант.