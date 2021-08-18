Казахстан запретил полеты над Афганистаном

Казахстанским гражданским воздушным судам запрещены все полеты на территорию Афганистана и над ее воздушным пространством, сообщила пресс-служба "Авиационной администрации Казахстана" в среду.

"АО "Авиационная администрация Казахстана" проведена оценка угрозы и управлениями рисками по использованию воздушного пространства Афганистана гражданскими воздушными судами отечественных авиакомпаний. По ее итогам решено, что существуют риски и угрозы, влияющие на безопасность пассажиров и воздушных судов при осуществлении полетов на территорию Афганистана и над ее воздушным пространством", - отмечается в сообщении.

В связи с этим "Авиационная администрация Казахстана" направила соответствующие указания в авиакомпании Казахстана, выполняющих регулярные, грузовые и чартерные авиаперевозки.

Аналогичное указание было направлено также РГП "Казаэронавигация".