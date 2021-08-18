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Социум 18.08.2021 18:31

Спикер Национального собрания Республики Корея прибыл в Азербайджан

18 августа в Азербайджан с официальным визитом прибыл спикер Национального собрания (парламента) Республики Корея Пак Бён Сок, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

"В рамках визита делегация, возглавляемая спикером, проведет встречи с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, членами рабочей группы по межпарламентским связям с Кореей, корейскими бизнесменами в Азербайджане. Стороны обменяются мнениями о развитии отношений между двумя странами в различных сферах, обсудят перспективы межпарламентских отношений", - отмечается в пресс-релизе.

Визит завершится 20 августа.

А.Салаева

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]