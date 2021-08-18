Спикер Национального собрания Республики Корея прибыл в Азербайджан

18 августа в Азербайджан с официальным визитом прибыл спикер Национального собрания (парламента) Республики Корея Пак Бён Сок, сообщает пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

"В рамках визита делегация, возглавляемая спикером, проведет встречи с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, членами рабочей группы по межпарламентским связям с Кореей, корейскими бизнесменами в Азербайджане. Стороны обменяются мнениями о развитии отношений между двумя странами в различных сферах, обсудят перспективы межпарламентских отношений", - отмечается в пресс-релизе.

Визит завершится 20 августа.

А.Салаева