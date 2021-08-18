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СНГ 18.08.2021 19:51

Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

Пресс-служба Кремля сообщила в среду о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в этой стране в интересах поддержания стабильности в регионе. Условлено о продолжении регулярных контактов по линии заинтересованных ведомств России и Таджикистана", - говорится в сообщении.

С учетом председательства в 2021 году Таджикистана в организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества обсужден ход подготовки предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС, которые пройдут в Душанбе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]