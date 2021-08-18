Путин обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане

Пресс-служба Кремля сообщила в среду о телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации в Афганистане. Акцентирована важность обеспечения безопасности гражданского населения и скорейшей нормализации обстановки в этой стране в интересах поддержания стабильности в регионе. Условлено о продолжении регулярных контактов по линии заинтересованных ведомств России и Таджикистана", - говорится в сообщении.

С учетом председательства в 2021 году Таджикистана в организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества обсужден ход подготовки предстоящих саммитов ОДКБ и ШОС, которые пройдут в Душанбе.