Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.992 RUR   0.0231 GBR   2.3374 TRY   0.2015

Цена на нефть

17.08 $/bbl   WTI 66.59 -0.70 Brent 69.03 -0.48

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.08.2021 20:00

В Польше устанавливают колючую проволоку на границе с Беларусью

Силы безопасности Польши укрепляют польско-белорусскую границу колючей проволокой, чтобы защититься от наплыва беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана, которые пытаются попасть в ЕС через Беларусь, сообщает в среду Associated Press.

По словам министра обороны Мариуша Блащака, в операции по установке заграждения из колючей проволоки участвовало более 900 польских военнослужащих. Заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Васик отметил, что "пограничные службы страны не позволят нелегальным мигрантам попасть в Польшу". Польским пограничникам сдерживать нелегалов теперь помогают военные, отмечается в сообщении.

Министерство обороны Польши сообщило, что колючая проволока сейчас установлена почти на 100 из 418 километров границы, и что скоро такие заграждения будут готовы еще на участке в 50 км.

"Приоритетом правительства является безопасность польских граждан", - говорится в заявлении Министерства обороны.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий со своей стороны обвинил официальный Минск в шантаже, поскольку белорусские пограничники не пускают мигрантов обратно в Беларусь, а Польша, Латвия и Литва, куда пытаются попасть люди, не пускают их к себе. Из-за этого на границе часто вспыхивают конфликты и столкновения.

"Не будет того, чтобы шантаж со стороны (президента Беларуси- ИФ) Лукашенко заставлял нас принять кого-либо", - сказал Моравецкий журналистам в среду.

Однако в среду два депутата от оппозиционной партии "Гражданская платформа" принесли одеяла, спальные мешки и еду группе из 50 человек на нейтральной полосе между Польшей и Беларусью. Они призвали правительство обеспечить гуманное обращение с нелегалами, отмечает агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]