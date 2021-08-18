Цена газа в Европе обрушилась на 10%

Цена газа в Европе вечером в среду испытала падение примерно на 10% на фоне ложных данных о якобы начале получения газа из "Северного потока 2".

В данных германского газотранспортного оператора Gascade, который обслуживает сухопутный отвод от "Северного потока 2" EUGAL, появилась информация о получении физических объемов газа в точке выхода из морской магистрали - Libmin II.

Представитель Gascade оперативно опроверг эти данные агентству Bloomberg, сказав, что это ошибочная информация.

Одновременно с появлением этих данных Gascade цена газа на европейском рынке испытала заметное падение. Ближайший к спотовым котировкам срочный контракт - сентябрьский фьючерс на индекс газового хаба TTF на ICE Futures обрушился с $570 до $515 за тысячу кубометров. Позднее цена восстановилась до примерно $550.

Свежие данные Gascade за час с 18:00 до 19:00 снова показывают отсутствие прокачки.