Главы МИД Казахстана и России высказались за решение внутриафганских проблем путем переговоров

Министры иностранных дел Казахстана и РФ Мухтар Тлеуберди и Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию в Афганистане, сообщил сайт российского МИД.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись оценками ситуации в Афганистане, сложившейся после поспешного вывода войск США и НАТО. Особое внимание было уделено последствиям этих событий для обеспечения безопасности в Центральной Азии", - говорится в сообщении.
"В этом контексте особое значение имеет согласование подходов союзников по ОДКБ, а также в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в том числе через контактную группу ШОС-Афганистан", - отмечается в информации.
"Министры высказали общее мнение о том, что первые заявления и действия талибов позволяют рассчитывать на урегулирование внутриафганских проблем переговорными методами, через инклюзивный политический процесс с участием различных политических и этноконфессиональных сил", - говорится в сообщении МИД РФ.
В ходе разговора была подчеркнута важность обеспечения безопасности дипломатических миссий зарубежных стран в Кабуле.
Согласно сообщению МИД РФ, Тлеуберди и Лавров также обсудили необходимость противостояния любым формам бытового национализма. Министры "в частности, согласились с необходимостью противодействия любым формам бытового национализма, какой-либо дискриминации по национальному признаку", говорится в сообщении.
"Условлено поддерживать тесные контакты по данной теме по линии различных механизмов двустороннего взаимодействия в интересах всестороннего соблюдения прав граждан", - отмечается в сообщении.
Несколько дней назад МВД России запретило въезд в страну сроком на 50 лет гражданину Казахстана Куату Ахметову, который допустил публичные высказывания, разжигающие межнациональную рознь.
Ахметов получил запрет на въезд в Россию после публикации на своем канале в YouTube серии видеозаписей, на которых запечатлены конфликты между гражданами и продавцами магазинов и объектов общественного питания из-за невозможности обслуживания на государственном языке.
В Министерстве информации и общественного развития Казахстана заявили, что провокации на языковой теме неуместны, а развитие государственного языка должно происходить правовыми методами.
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