Директор Эстонского национального музея намерен баллотироваться в президенты

Директор Эстонского национального музея Алар Карис (Alar Karis) согласился выдвинуть свою кандидатуру на пост президента после того, как такое предложение ему сделал председатель правящей партии Центра, спикер парламента Юри Ратас (Juri Ratas).

"Я проинформировал спикера Юри Ратаса, что положительно ответил на его просьбу", - сказал Карис в среду порталу эстонского телерадиовещания ERR, отметив, что это решение далось ему нелегко и что "теперь нужно сделать все возможное, чтобы двигаться вперед".

Для официального выдвижения Кариса кандидатом в президенты ему следует заручиться поддержкой не менее 21 депутата парламенте из 101. У партии Центра в парламенте 25 депутатов и он вполне может стать первым официально выдвинутым кандидатом в президенты.

Карис родился 26 марта 1958 года. Он является молекулярным генетиком и биологом развития, а также бывшим ректором Эстонского университета естественных наук (2003-2007) и Тартуского университета (2007-2012). С 2013 года работал госконтролером, в 2017 году возглавил Эстонский национальный музей.

В 1981 году Карис окончил Эстонскую сельскохозяйственную академию, стажировался в университетах Германии, Великобритании и Голландии. С 1999 года Алар Карис является профессором Тартуского университета. Его научные работы входят в число самых цитируемые работ эстонских ученых.

Президента в Эстонии избирает парламент. Для выдвижения кандидата необходима поддержка не менее 21 парламентария из 101, для избрания кандидату необходимо набрать голоса не менее двух третей народных избранников или не менее 68 депутатов.

Первый тур голосования состоится 30 августа. Если в ходе трех туров ни один из кандидатов не сумеет набрать необходимого числа голосов, выборы продолжатся в коллегии выборщиков, состоящей из депутатов парламента и представителей местного самоуправления.

В настоящее время парламентские партии ведут активный поиск такого кандидата, который смог бы победить уже в парламенте. О готовности выдвинуть свою кандидатуру на второй должностной срок заявили нынешний президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), а также экс-спикер парламента Хенн Пыллуаас (Henn Polluaas), известный своими антироссийскими выступлениями, не поддерживающий ратификацию эстонско-российского пограничного договора и требующий передать Эстонии часть российских земель в Псковской и Ленинградской областях.

Однако, по мнению СМИ и аналитиков, у них мало шансов быть избранными в парламенте и они надеются на поддержку в коллегии выборщиков. Председатель партии Центра и спикер парламента Ратас неоднократно ранее выступал за избрание президента в высшем органе законодательной власти.