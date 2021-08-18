ЕК готовится к любым сценариям в ожидании миграционного давления из Афганистана

Европейская комиссия (ЕК) следит за последними событиями в Афганистане с большой и всё возрастающей озабоченностью, заявила член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон.

"Эвакуация сотрудников и граждан ЕС, а также местного персонала, который работал с ЕС и государствами-членами в Афганистане, является ближайшим приоритетом. Работа над этим ведется в очень сложных условиях", - заявила еврокомиссар, которая в среду приняла участие в видеоконференции министров внутренних дел стран Евросоюза в рамках механизма политического реагирования на кризисные ситуации.

Йохансон выразила благодарность государствам-членам за готовность предоставления виз сотрудникам афганского персонала и их семьям, а также за предоставление им мест в вылетающих самолетах.

"Комиссия готова координировать все действия, необходимые им для поиска нового дома. Нестабильность в Афганистане, вероятно, приведет к усилению миграционного давления. Поэтому мы готовимся к любым сценариям", - сообщила член ЕК, отметив, что накануне прошло экстренное совещание, в ходе которого в соответствии с новым пактом о миграции и убежище обсуждался с участием государств-членов и агентств ЕС уровень готовности к усложнению ситуации.

"Мы не должны ждать, пока люди прибудут к внешним границам Европейского союза. Это не выход. Мы должны препятствовать тому, чтобы люди направлялись в Европейский союз небезопасными, незаконными и неконтролируемыми маршрутами, которыми управляют контрабандисты", - объяснила Йохансон.

В то же время, сказала еврокомиссар, ЕС не может бросать людей, находящихся в непосредственной опасности в Афганистане.

"Журналисты, сотрудники НПО и правозащитники в Афганистане относятся к числу тех, кто подвергается наибольшему риску, особенно женщины. Мы должны поддерживать перемещенных лиц в Афганистане через международные организации, такие как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международная организация по миграции, оказывать им необходимую помощь и помогать вернуться в свои дома в Афганистане, когда позволят условия на местах", - продолжила член ЕК.

Она привела цифры: около 550 тыс. афганцев стали внутренне перемещенными лицами в стране с начала года, в дополнение к 2,9 млн по данным на конец 2020 года. С начала года около 120 тыс. афганцев бежали из сельских районов и провинциальных городов в провинцию Кабул, в том числе около 20 тыс. - с начала июля. 80% людей, вынужденных бежать, - это женщины и дети. Значительное количество граждан Афганистана уже переместилось в соседние страны.

"Мы должны тесно сотрудничать со странами региона и быть готовы предоставить им необходимую гуманитарную помощь и помощь в целях развития. Мы должны наращивать нашу поддержку по мере изменения ситуации", - призвала Йохансон.

Она сообщила, что ЕС предоставил более 250 млн евро для поддержки принимающих сообществ и устойчивой реинтеграции репатриантов и внутренне перемещенных лиц. Еврокомиссар пообещала, что Евросоюз продолжит свои текущие программы и "активизирует сотрудничество с принимающими сообществами в Пакистане, Иране и Таджикистане, а также в других странах региона, таких как Турция".

"В настоящее время ситуация в Афганистане явно небезопасна и какое-то время не будет безопасной. Поэтому мы не можем заставить людей вернуться в Афганистан. В то время как мы продолжаем нашу работу по устранению рисков нелегальной миграции, борьбе с незаконным ввозом людей и эффективному управлению нашими границами, нам необходимо предложить законные, безопасные и организованные пути в ЕС", - заявила Йохансон.

Она считает, что это отражает всеобъемлющий и сбалансированный подход к миграции, изложенный в новом пакте ЕС о миграции и убежище.

"Я призвала государства-члены активизировать свое участие в переселении, увеличить квоты на переселение, чтобы помочь тем, кто нуждается в международной защите, и предложить дополнительные правовые решения", - объявила член ЕК по внутренним делам.