Сотни афганских военных бежали в Узбекистан на самолетах, спасаясь от талибов

Несколько сотен афганских военнослужащих покинули Афганистан на самолетах, поставленных американцами, когда "Талибан" захватила контроль над страной, пишет в среду газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники.
По ее данным, в Узбекистан прибыло не менее 46 самолетов, на борту которых находились 585 афганских военнослужащих. Некоторые афганские военные, тоже на самолетах, отправились в Таджикистан.
Еще 158 афганских солдат 15 августа пересекли сухопутную границу с Узбекистаном, отмечают западные СМИ.
Все эти военные бежали в соседние страны после того, как талибы вошли в Кабул. Афганская армия не оказала существенного сопротивления, когда в августе талибы начали захватывать крупные города Афганистана. Даже в Кабуле мятежники не столкнулись с организованной обороной.
По мнению наблюдателей, нежелание армии сражаться стало одним из главных факторов, объясняющих победу талибов. Еще одним фактором стало то, что мятежники сумели убедить командиров многих военизированных группировок в Афганистане присоединиться к ним. Третьим фактором называют непопулярность президента Афганистана Ашрафа Гани.
Гани покинул на самолете Афганистан 15 августа, когда движение "Талибан" уже контролировало почти всю его страну и готовилось взять под контроль и Кабул. Об уходе в отставку он не сообщал. В течение нескольких дней поступали разные неподтвержденные данные о том, куда именно он отправился. В среду стало известно, что он находится в ОАЭ.
Агентство Associated Press передавало, что президент покинул страну лишь с узким кругом доверенных лиц, не предупредив об этом других политических лидеров страны.
Посольства Узбекистана и Афганистана не комментируют журналистам информацию о бежавших военнослужащих, отмечает The Wall Street Journal.
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