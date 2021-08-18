Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.992 RUR   0.0231 GBR   2.3374 TRY   0.2015

Цена на нефть

17.08 $/bbl   WTI 66.59 -0.70 Brent 69.03 -0.48

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.08.2021 22:00

В аэропорту Кабула находятся около 4,5 тыс. американских военных - Пентагон

Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в аэропорту афганской столицы Кабула теперь размещены около 4,5 тыс. американских военных, передает в среду CNN.

Кирби заявил, что за последние 24 часа 18 военных самолетов C-17 и один самолет C-130 приземлились в аэропорту Кабула "с примерно 700 военнослужащими, а также дополнительным оборудованием". Таким образом, общее число американских военных в аэропорту Кабула на данный момент достигает примерно 4,5 тыс. человек.

Также за последние 24 часа 18 военных самолетов C-17 покинули Афганистан с 2 тыс. пассажиров на борту, в числе которых было 325 американцев.

Ранее американский генерал Хэнк Тэйлор, отвечающий за операции логистики в Пентагоне, обещал, что к вечеру вторника около 4 тыс. американских военнослужащих будут размещены на территории аэропорта Кабула. Он также отметил, что аэропорт Кабула "остается в безопасности". Генерал добавил, что "враждебных столкновений" с движением "Талибан" на фоне проведения эвакуации из Афганистана не происходит.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]