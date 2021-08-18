Росстат зафиксировал дефляцию в 0,01% в РФ с 10 по 16 августа, годовая инфляция держится чуть выше 6,5%

Росстат на неделе с 10 по 16 августа зафиксировал символическую дефляцию в РФ на уровне 0,01% после нулевой инфляции с 3 по 9 августа и дефляции в 0,06% с 27 июля по 2 августа, говорится в сообщении Статслужбы.
С начала месяца дефляция к 16 августа составила 0,03%, с начала года инфляция к 16 августа составила 4,48%, свидетельствуют данные Росстата.
Среднесуточная дефляция за 16 дней августа составила 0,002% (за аналогичный период августа 2020 года среднесуточная дефляция равнялась 0,006%).
Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 16 августа немного ускорилась до 6,52% с 6,51% на 9 августа и 6,46% на конец июля. Таким образом, последние две недели годовая инфляция возобновила незначительный рост - до этого она снижалась на протяжении четырех недель подряд - с пиковых 6,60% на 5 июля.
Минэкономразвития РФ оценило уровень годовой инфляции в РФ на 16 августа на уровне 6,53%, говорится в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".
"В продовольственном сегменте дефляция продолжается третью неделю подряд (минус 0,2%, неделей ранее - минус 0,3%). В сегменте продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен третью неделю подряд сохраняются на уровне 0,1%. Непродовольственная инфляция за неделю с 10 по 16 августа составила 0,1%, после темпов роста 0,2% в предшествующие две недели. Сдерживающее влияние оказывает продолжающееся снижение цен на строительные материалы (минус 0,14% после снижения на 0,02% неделей ранее). Вместе с тем на бензин цены растут повышенными темпами (0,4% после 0,3% неделей ранее). В сфере туристических и регулируемых услуг инфляция составила 0,12% после дефляции сохранявшейся на уровне 0,1% в течение пяти недель подряд. Основное влияние на динамику в сфере услуг оказал возобновившийся рост цен на услуги зарубежного туризма (плюс 1,7% после минус 2,9% неделей ранее)", - говорится в докладе Минэкономразвития.
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