ЕС призвал стороны во всех конфликтах не нападать на гуманитарных работников

Европейский союз призвал стороны в конфликтах не нападать на гуманитарных работников, а власти и международное сообщество - привлекать к ответственности виновных в таких нападениях.

"Мы повторяем наш призыв ко всем сторонам во всех конфликтах во всем мире уважать международное гуманитарное право, воздерживаться от нападений на гуманитарных работников и гражданских лиц, включая гражданскую инфраструктуру", - заявили в среду глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и комиссар ЕС Янез Ленарчич по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи.

Этот день отмечается по решению Генеральной Ассамблеи ООН ежегодно 19 августа в память о жертвах теракта против штаб-квартиры ООН в Багдаде в 2003 году, когда погибли 22 гуманитарных работника.

Авторы заявления отмечают, чтов 2020 году 108 гуманитарных работников погибли и 125 были похищены. В 2021 году уже совершено 105 крупных нападений на гуманитарных работников.

Гуманитарное реагирование, усугубляемое пандемией COVID-19 и изменением климата, сталкивается с беспрецедентными проблемами. Дефицит финансирования растет, потребности усложняются, доставка помощи становится все более сложной и опасной.

Европейская комиссиясообщает, что в период с 2021 по 2027 годы предоставит гуманитарное финансирование в размере почти 11,5 млрд евро.

"Мы будем продолжать оказывать поддержку наиболее нуждающимся столько, сколько потребуется, при этом тесно сотрудничая с партнерами", - подчеркивается в заявлении.

В нем отмечается, что гуманитарная деятельность ЕС основана на четырех основных принципах: прямой поддержке бенефициаров; прямой поддержке медицинских учреждений; сборе информации, документировании нападений и поиске контактов с заинтересованными сторонами; наращивании потенциала здравоохранения.