ВОЗ уверена, что Китай хочет сотрудничать в расследовании происхождения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уверена, что Китай хочет сотрудничать с ней в расследовании истоков происхождения коронавируса COVID-19, сообщают в среду западные СМИ.

"Я уверен, что наши коллеги в Китае очень хотят сотрудничать в научных исследованиях, которые необходимы для дальнейшего изучения истоков происхождения вируса", - сказал журналистам директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

В ВОЗ ранее неоднократно призывали к деполитизации расследования происхождения коронавируса, отмечают западные СМИ.

В Пекине ранее выступили против призыва ВОЗ начать новое расследование на территории Китая для установления источника происхождения коронавируса COVID-19. Заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй заявил, что в Китае выступают против политически мотивированного исследования.

Он отметил, что первый доклад экспертов предоставил все необходимые данные и был признан мировым сообществом. "Выводы и рекомендации совместного доклада ВОЗ и Китая были признаны международным сообществом и научным сообществом", - добавил он.

По его словам, "дальнейшая мировая работа по выявлению (источника возникновения COVID-19 - ИФ) должна и может производиться только на основе этого доклада, а не на новом докладе".

Ранее в августе в ВОЗ заявили, что для оценки теории о начале пандемии из лаборатории необходимо получить доступ ко всем данным. В то же время в организации указали на необходимость проанализировать и улучшить протоколы безопасности в лабораториях по всему миру, включая Китай. Говоря о следующей серии исследований с целью пролить свет на возникновение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, в ВОЗ указали на "крайнюю важность" задачи узнать о начале пандемии. Так, новые исследования "будут включать в себя дальнейшую проработку исходных данных о самых ранних случаях (болезни - ИФ) и образцах крови от возможных ранних случаев в 2019 году". В ВОЗ указали, что доступ к данным является крайне важным, и в этот вопрос нельзя примешивать политику.

Первым известным очагом распространения коронавируса COVID-19 стал китайский город Ухань. Однако до сих пор неясно, как вирус попал туда и как начал распространяться среди людей.

Группа экспертов ВОЗ ранее посетила Уханьский институт вирусологии. В докладе о результатах посещения был сделан вывод, что утечка вирусов из лаборатории института "крайне маловероятна".

Тем не менее, Великобритания и США крайне критически отнеслись к этому, заявив, что Китай намеренно отказал экспертам в доступе к данным и образцам. В мае 2021 года президент США Джо Байден приказал американским спецслужбам в ближайшие три месяца доложить о том, впервые ли вирус COVID-19 появился в Китае от животного или в результате лабораторной утечки.