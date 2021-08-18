ООН переведет около 100 своих иностранных сотрудников из Афганистана в Казахстан

Около 100 международных сотрудников ООН, работавших в Афганистане, будут переведены в Казахстан, заявил в среду представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Это временная мера, которая нужна для того, чтобы позволить ООН продолжать оказывать помощь народу Афганистана с минимальными неудобствами, что в то же время позволит уменьшить риск для персонала ООН", - заявил Дюжаррик.
В Афганистане находится около 300 международных сотрудников ООН и примерно 3 тыс. местных работников.
В ВОЗ по-прежнему советуют не вводить третью дозу вакцины от коронавируса, пока люди в бедных странах не будут привиты хотя бы одной
ЕС призвал стороны во всех конфликтах не нападать на гуманитарных работников
Директор Эстонского национального музея намерен баллотироваться в президенты
Цена газа в Европе обрушилась на 10%
Укрспецэкспорт заключила контракт на создание базы ремонта вертолетов Ми-17 в Турции
Казахстанская KEGOC в I полугодии снизила чистую прибыль по МСФО на 3,8%
ВОЗ уверена, что Китай хочет сотрудничать в расследовании происхождения COVID-19
Спикер Национального собрания Республики Корея прибыл в Азербайджан
В Азербайджане резкий рост новых случаев COVID-19, за сутки скончались 20 человек
Президент Алиев утвердил положение о Карабахском региональном Главном управлении архитектуры и градостроительства
Президент Алиев подписал указ о создании временного реестра строений на освобожденных территориях
Президент Азербайджана выделил около 2 млн манатов на бурение артезианских скважин в 4 районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Клиенты Банка Республика теперь смогут отслеживать свои личные счета на Hesab.az
Клиентоориентированная бизнес стратегия
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог