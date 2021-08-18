ООН переведет около 100 своих иностранных сотрудников из Афганистана в Казахстан

Около 100 международных сотрудников ООН, работавших в Афганистане, будут переведены в Казахстан, заявил в среду представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

"Это временная мера, которая нужна для того, чтобы позволить ООН продолжать оказывать помощь народу Афганистана с минимальными неудобствами, что в то же время позволит уменьшить риск для персонала ООН", - заявил Дюжаррик.

В Афганистане находится около 300 международных сотрудников ООН и примерно 3 тыс. местных работников.