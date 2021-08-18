Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.992 RUR   0.0231 GBR   2.3374 TRY   0.2015

Цена на нефть

17.08 $/bbl   WTI 66.59 -0.70 Brent 69.03 -0.48

Погода в Баку

  ночь день

18.08.2021 22:38

В ВОЗ по-прежнему советуют не вводить третью дозу вакцины от коронавируса, пока люди в бедных странах не будут привиты хотя бы одной

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили в среду, что неравномерное распределение вакцин от коронавируса в мире приведет к тяжелым последствиям, сообщает агентство Associated Press.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан выразила обеспокоенность тем, что миллиарды людей в бедных странах до сих пор не получили ни одной дозы вакцины от коронавируса.

По ее словам, это может привести к "еще более тяжелой ситуации" и спровоцировать возникновение новых штаммов COVID-19.

"Мы считаем, что данные указывают на отсутствие необходимости применять дополнительные дозы", - сказала Сваминатан на пресс-конференции в Женеве.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что страны с низким уровнем дохода вакцинировали "лишь 2% своего населения". Он заявил, что "вакцинная несправедливость является позоромдля всего человечества".

Ранее генеральный директор ВОЗ уже призывал на время наложить мораторий на введение третьей дозы вакцины от COVID-19, чтобы больше вакцин было доставлено в страны, где многие люди еще не получили ни одного укола.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]