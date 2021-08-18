Гани заявил, что покинул Афганистан не по своей воле и не увозил с собой деньги

Бежавший президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что он покинул страну лишь потому, что этого потребовали в его службе безопасности и отверг обвинения в том, что он взял с собой большие суммы денег, передают в среду западные СМИ.

"Гани заявил, что ему пришлось уехать, потому что его принудила его служба безопасности, и что он оставил на родине свои активы и конфиденциальные документы", - приводят СМИ слова из его видеообращения к афганскому народу.

Гани подчеркнул, что обвинения в том, что он бежал с "миллионами долларов наличными", ложны.