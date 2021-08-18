Эрдоган сообщил, что планирует переговоры с Путиным и Меркель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в среду заявил, что планирует провести на этой неделе переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, сообщает агентство "Анадолу".

"Президент Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным и Меркель в конце этой недели", - говорится в сообщении агентства.