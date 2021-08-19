Вице-президент Афганистана Салех считает, что талибы не справятся с управлением захваченной ими страной

Первый вице-президент Амрулла Салех призвал жителей Афганистана не унижаться перед талибами и "не поклоняться террористическим группам".
"Нации должны уважать верховенство закона, а не насилие. Афганистан слишком велик для Пакистана, чтобы его поглотить, и слишком велик для талибов, чтобы управлять им. Не позволяйте в этот период истории своей страны включать главу об унижении и поклонении террористическим группам", - подчеркнул афганский политик в четверг в твиттер.
Он почтил память граждан Афганистана, выступивших в защиту национального флага и "ставших мучениками".
"Я выражаю свое уважение, поддержку и признательность за мужественное и патриотическое движение уважаемых людей моей страны в защиту национального флага против марионеточной группы "Талибан" (запрещенное в России террористическое движение)", - заявил Салех.
В среду в восточных провинциях Афганистана Нангархар, Хост, Кунар произошли столкновения между талибами и местными жителями. Отмечалось, что причиной массовых акций протеста стали действия боевиков, которые срывали с государственных учреждений трехцветные национальные флаги, заменяя их своими белыми.
В афганском городе Джелалабаде по демонстрантам, несущим национальный флаг Афганистана, талибами был открыт огонь, в результате погибли два человек и восемь получили ранения.
Салех заявил 17 августа, что в условиях бегства из Афганистана президента Ашрафа Гани он является законным главой государства и призвал население присоединиться "к сопротивлению захватчикам".
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