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Регион 19.08.2021 12:07

Правительство Армении полностью сформировано

Президент Армении Армен Саркисян по предложению премьер-министра Никола Пашиняна произвел последнее кадровое назначение в кабинете министров, завершив формирование нового правительства.

Как сообщила в четверг пресс-служба президента, министром иностранных дел Армении назначен Арарат Мирзоян, до этого занимавший должность спикера парламента.

Новое правительство сформировалось по итогам досрочных парламентских выборов, в которых победу одержала партия Пашиняна "Гражданский договор".

Ранее указами президента премьер-министром был назначен Никол Пашинян, вице-премьерами - Мгер Григорян и Сурен Папикян, который до этого занимал должность министра территориального управления и инфраструктур.

Григорян в предыдущем правительстве также занимал должность вице-премьера.

Новые назначения произведены в Минобороны - Аршак Карапетян, министерстве территориального управления и инфраструктур - Гнел Саносян, министерстве труда и по социальным вопросам - Нарек Мкртчян, Минфине - Тигран Хачатрян, министерстве высокотехнологической промышленности - Ваагн Хачатурян, Минюсте - Карен Андреасян.

Бывший глава Минюста Рустам Бадасян назначен председателем Комитета государственных доходов.

Кроме того, Романос Петросян назначен министром окружающей среды, Ваграм Думанян назначен министром образования, науки, культуры и спорта, Андраник Пилоян - главой МЧС, Ваан Керобян - министром экономики, Анаит Аванесян - главой Минздрава. Все они сохранили свои посты.

Правительство Армении состоит из премьера, двух вице-премьеров и 12 министров.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАДРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]