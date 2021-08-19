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Здравоохранение 19.08.2021 13:03

В Грузии зафиксирован суточный антирекорд по числу смертей от коронавируса с начала пандемии

В Грузии за сутки от коронавируса скончались 58 человек, что стало рекордным показателем с начал пандемии, сообщил в четверг грузинский Минздрав.

По его данным, за последние сутки коронавирусом инфицированы 4 тысячи 921 человек.

Накануне сообщалось о 5 тыс. 914 новых случаях заражения и 49 умерших за сутки.

С начала пандемии в Грузии выявлено 501 тыс. 297 случаев заражения, всего скончались 6 тыс. 590 человек.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАНДЕМИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]