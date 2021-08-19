В Грузии зафиксирован суточный антирекорд по числу смертей от коронавируса с начала пандемии

В Грузии за сутки от коронавируса скончались 58 человек, что стало рекордным показателем с начал пандемии, сообщил в четверг грузинский Минздрав.

По его данным, за последние сутки коронавирусом инфицированы 4 тысячи 921 человек.

Накануне сообщалось о 5 тыс. 914 новых случаях заражения и 49 умерших за сутки.

С начала пандемии в Грузии выявлено 501 тыс. 297 случаев заражения, всего скончались 6 тыс. 590 человек.