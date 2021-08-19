Kapital Bank увеличил в I полугодии штат на 3,4%

ОАО «Kapital Bank» в первом полугодии 2021 года продолжил увеличение штата.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно полугодовому отчету банка, на начало июля 2021 года в Kapital Bank работали 3742 человека против 3620 человек на конец 2020 года. Таким образом, в первом полугодии текущего года Kapital Bank увеличил штат на 3,4%.
Как сообщалось ранее, Kapital Bank в 2020 году увеличил число сотрудников на 11,4%.
«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,88%) и физические лица (0,12%).
Х.Насирзаде
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