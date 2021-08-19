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Финансы 19.08.2021 12:08

Kapital Bank увеличил в I полугодии штат на 3,4%

ОАО «Kapital Bank» в первом полугодии 2021 года продолжил увеличение штата.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно полугодовому отчету банка, на начало июля 2021 года в Kapital Bank работали 3742 человека против 3620 человек на конец 2020 года. Таким образом, в первом полугодии текущего года Kapital Bank увеличил штат на 3,4%.

Как сообщалось ранее, Kapital Bank в 2020 году увеличил число сотрудников на 11,4%.

«Kapital Bank» является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,88%) и физические лица (0,12%).

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: БАНК, СОТРУДНИКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]