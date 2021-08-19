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Оборона 19.08.2021 12:28

Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана проводят тактико-специальные занятия

Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана проводят тактико-специальные занятия в соответствии с утвержденным Министром обороны планом боевой подготовки на 2021 год, сообщает сайт Минобороны.

«В ходе занятий для прохождения пехоты и боевой техники проделываются проходы в инженерных заграждениях, сооруженных условным противником на местности со сложным рельефом, подготавливаются колонные пути, наводятся мосты и переправы», - отмечается в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что военные инженеры успешно выполняют задачи, поставленные перед ними в ходе тактико-специальных учений.

Э.Шафиев

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Тэги: САПЕРЫ, ЗАНЯТИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]