Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана проводят тактико-специальные занятия в соответствии с утвержденным Министром обороны планом боевой подготовки на 2021 год, сообщает сайт Минобороны.

«В ходе занятий для прохождения пехоты и боевой техники проделываются проходы в инженерных заграждениях, сооруженных условным противником на местности со сложным рельефом, подготавливаются колонные пути, наводятся мосты и переправы», - отмечается в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что военные инженеры успешно выполняют задачи, поставленные перед ними в ходе тактико-специальных учений.

Э.Шафиев