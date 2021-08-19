Инженерно-саперные подразделения ВС Азербайджана проводят тактико-специальные занятия в соответствии с утвержденным Министром обороны планом боевой подготовки на 2021 год, сообщает сайт Минобороны.
«В ходе занятий для прохождения пехоты и боевой техники проделываются проходы в инженерных заграждениях, сооруженных условным противником на местности со сложным рельефом, подготавливаются колонные пути, наводятся мосты и переправы», - отмечается в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что военные инженеры успешно выполняют задачи, поставленные перед ними в ходе тактико-специальных учений.
Э.Шафиев
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