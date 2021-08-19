Президент Алиев прогнозирует увеличение объема торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Южной Кореей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея Паком Бен Соком, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Алиев отметил, что корейские компании заняты в различных отраслях экономики Азербайджана и реализуют различные проекты. «Глава государства выразил уверенность, что в будущем объем торгово-экономических отношений между странами будет расти», - отмечается в информации.

Глава государства отметил, что Азербайджан пригласил корейские компании участвовать в проектах, которые будут реализовываться на освобожденных от оккупации территориях. «Я неоднократно говорил, что в этих проектах будут участвовать компании из дружественных Азербайджану стран. Объем предстоящей работы очень большой. Нам нужно восстановить территорию в 10 тыс. кв. км», - заявил президент.

Пак Бен Сок, в свою очередь, отметил, что потенциал азербайджано-корейских отношений превышает нынешний уровень развития.

Э.Шафиев