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Внешняя политика 19.08.2021 12:37

Президент Алиев прогнозирует увеличение объема торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Южной Кореей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с председателем Национальной Ассамблеи Республики Корея Паком Бен Соком, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Алиев отметил, что корейские компании заняты в различных отраслях экономики Азербайджана и реализуют различные проекты. «Глава государства выразил уверенность, что в будущем объем торгово-экономических отношений между странами будет расти», - отмечается в информации.

Глава государства отметил, что Азербайджан пригласил корейские компании участвовать в проектах, которые будут реализовываться на освобожденных от оккупации территориях. «Я неоднократно говорил, что в этих проектах будут участвовать компании из дружественных Азербайджану стран. Объем предстоящей работы очень большой. Нам нужно восстановить территорию в 10 тыс. кв. км», - заявил президент.

Пак Бен Сок, в свою очередь, отметил, что потенциал азербайджано-корейских отношений превышает нынешний уровень развития.

Э.Шафиев

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Тэги: АЛИЕВ, КОРЕЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]