АПБ направит около 1 млн манатов на закупку оборудования для новых лабораторий

Агентство пищевой безопасности (АПБ) заключило с ООО «Medeks» контракт на приобретение оборудования и инструментов для новых лабораторий.

Согласно информации, полученной в АПБ, стороны заключили контракт 11 августа. Закупка осуществляется за счет кредита, выделенного Всемирным банком.

Стоимость контракта составляет 978,152 тыс. манатов.

Х.Насирзаде