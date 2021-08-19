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Транспорт и связь 19.08.2021 12:50

Грузоперевозки в Азербайджане в январе-июле снизились на 3%, железнодорожные – увеличились на 1%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июле 2021 года составил 107 млн 887,3 тыс. тонн, что на 3% меньше показателя 7 месяцев 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

Снижение перевозок связано с пандемией коронавируса и сохранением некоторых ограничений для предотвращения распространения инфекции.

В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 77,7%, на долю госсектора - 22,3%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за 7 месяцев 2021 года по сравнению с январем-июлем 2020 года сократился на 3,9%.

За отчетный период по железной дороге перевезено 8 млн 386 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 0,9% больше показателя января-июля 2020 года.

Морским транспортом перевезено 3 млн 230,1 тыс. тонн различных грузов (спад на 8,2%), автомобильным транспортом - 61 млн 367,9 тыс. тонн (спад на 6,1%), воздушным – 273,8 тыс. тонн (рост на 19,6%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 20 млн 366,1 тыс. тонн нефти (спад на 3%).

Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]