Грузоперевозки в Азербайджане в январе-июле снизились на 3%, железнодорожные – увеличились на 1%

Объем грузоперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июле 2021 года составил 107 млн 887,3 тыс. тонн, что на 3% меньше показателя 7 месяцев 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Снижение перевозок связано с пандемией коронавируса и сохранением некоторых ограничений для предотвращения распространения инфекции.
В структуре грузоперевозок на долю негосударственных транспортных предприятий пришлось 77,7%, на долю госсектора - 22,3%. При этом объем грузоперевозок со стороны негосударственных транспортных предприятий за 7 месяцев 2021 года по сравнению с январем-июлем 2020 года сократился на 3,9%.
За отчетный период по железной дороге перевезено 8 млн 386 тыс. тонн (включая транзитные грузы), что на 0,9% больше показателя января-июля 2020 года.
Морским транспортом перевезено 3 млн 230,1 тыс. тонн различных грузов (спад на 8,2%), автомобильным транспортом - 61 млн 367,9 тыс. тонн (спад на 6,1%), воздушным – 273,8 тыс. тонн (рост на 19,6%). По внутренним нефтепроводам за отчетный период транспортировано 20 млн 366,1 тыс. тонн нефти (спад на 3%).
Остальной объем транспортировки пришелся на магистральные газопроводы.
Б.Рустамбеков
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