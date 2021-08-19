Налогоплательщики в Азербайджане посредством ККА нового поколения за 7 месяцев 2021г удвоили объем совершенных операций

Налоговые органы Азербайджана до сих пор установили 42,964 тыс. контрольно-кассовых аппаратов (ККА) нового поколения, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственной налоговой службе (ГНС).

«Оборот по ним в январе-июле 2021 года составил 8,26 млрд манатов, что в 2,1 раза превышает показатель 7 месяцев 2020 года», - отметили в службе.

График работ по установке контрольно-кассовых аппаратов был утвержден кабинетом министров и состоит из 4 этапов. К концу 2022 года все кассовые аппараты в стране будут заменены на кассовые аппараты нового поколения.

Р.Ахмедов