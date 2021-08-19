Такси в Азербайджане в январе-июле удвоили пассажироперевозки

Объем пассажироперевозок всеми видами транспортных средств в Азербайджане в январе-июле 2021 года составил 650 млн 356,7 тыс. человек, что на 15,2% меньше показателя аналогичного периода 2020 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
В отчетном периоде по железной дороге перевезено 1 млн 320,3 тыс. человек (спад на 7,2%), морским транспортом - 8,1 тыс. человек (спад на 31,4%), воздушным транспортом – 513,6 тыс. человек (рост на 10,8%).
Кроме этого, автомобильным транспортом в январе-июле 2021 года перевезено 628 млн 460,7 тыс. пассажиров (спад на 10,2%).
При этом автобусами в указанный период перевезено 573 млн 696,5 тыс. пассажиров (спад на 14,8%), такси – 54 млн 764,2 тыс. человек (рост в 2,1 раза).
Бакинским метрополитеном, который возобновил работу с 31 мая 2021 года, было перевезено 20 млн 54 тыс. человек (спад на 69%).
Как сообщалось ранее, из-за пандемии коронавируса COVID-19, Азербайджан со второй половины марта 2020 года приостановил осуществление авиарейсов (осуществляются лишь чартерные рейсы в отдельные страны).
Кроме этого, в марте 2020 года были приостановлены перевозки по метро, автобусами в регионы страны, существенно ограничены перевозки пассажиров по железной дороге. Пассажироперевозки в метро возобновились 9 мая 2020 года, но из-за роста числа зараженных COVID-19 вновь были прекращены с 4 июля до 14 сентября. Метрополитен вновь возобновил работу с 31 мая 2021 года. При этом общественный транспорт в Азербайджане по выходным не работает из-за ограничений в рамках борьбы с распространением COVID-19.
Б.Рустамбеков
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