Китай вывел на орбиту Земли два разведывательных спутника

Китай успешно вывел на гелиосинхронную орбиту Земли вторую группу спутников дистанционного зондирования "Тяньхуэй II-02", сообщила в четверг Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).
Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-4В" был осуществлен в 6:32 по пекинскому времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.
Спутники "Тяньхуэй II-02" были разработаны Шанхайской академией космических технологий для выполнения различных задач: проведения научных экспериментов и исследований, разведки и слежения за поверхностью земли и природными ресурсами, а также для топографических и оборонных целей.
В июле этого года Китай с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" также вывел на орбиту спутник этой серии "Тяньхуэй I-04".
Этот запуск стал 29-м для Китайской народной республики в этом году.
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