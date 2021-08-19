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Дальнее зарубежье 19.08.2021 15:47

Китай вывел на орбиту Земли два разведывательных спутника

Китай успешно вывел на гелиосинхронную орбиту Земли вторую группу спутников дистанционного зондирования "Тяньхуэй II-02", сообщила в четверг Китайская глобальная телевизионная сеть (CGTN).

Запуск ракеты-носителя "Чанчжэн-4В" был осуществлен в 6:32 по пекинскому времени с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.

Спутники "Тяньхуэй II-02" были разработаны Шанхайской академией космических технологий для выполнения различных задач: проведения научных экспериментов и исследований, разведки и слежения за поверхностью земли и природными ресурсами, а также для топографических и оборонных целей.

В июле этого года Китай с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D" также вывел на орбиту спутник этой серии "Тяньхуэй I-04".

Этот запуск стал 29-м для Китайской народной республики в этом году.

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Тэги: КИТАЙ, СПУТНИКИ, ОРБИТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]