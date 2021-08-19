Дипломаты РФ и США обсудили обстановку в Афганистане

Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил с послом США в Москве Джоном Салливаном ситуацию в Афганистане, сообщил МИД РФ.

"19 августа заместитель министра иностранных дел РФ И.В.Моргулов принял посла США в России Дж.Салливана по его просьбе", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Афганистане", - отмечается в сообщении.

Движение "Талибан" в августе взяло под контроль территорию Афганистана, в том числе Кабул. Экс-президент страны Ашраф Гани покинул страну и в настоящий момент находится в ОАЭ, между тем вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил что продолжает находиться в стране и считает себя законным главой государства. Салех находится в горной провинции Панджшер, которая остается единственным регионом, неподконтрольным талибам.

В движении "Талибан" заявляют, что ведут переговоры о создании переходного правительства с рядом афганских политических сил. Ни одна страна пока не признала "Талибан" законным руководством Афганистана.

На фоне смены власти многие иностранцы и афганцы стремятся покинуть территорию страны через кабульский международный аэропорт. США и некоторые их союзники обеспечивают безопасность аэропорта и организовывают эвакуацию людей. В результате давки и беспорядков в аэропорту есть погибшие, также есть пострадавшие и погибшие участники акций протеста против "Талибана" в других регионах страны.

В последние дни в США СМИ и многие эксперты критикуют администрацию Байдена за то, что, судя по всему, она не смогла рассчитать, насколько быстро и легко движение "Талибан" способно захватить Афганистан после вывода оттуда войск США и их союзников.