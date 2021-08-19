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Дальнее зарубежье 19.08.2021 16:15

Компании РФ стремятся продолжить экономическую деятельность в Ливии - Лавров

"Газпром нефть", "Татнефть", РЖД и другие российские компании заинтересованы в возобновлении экономической деятельности в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Правительства национального согласия Ливии Наджлой Манкуш.

"Мы особое внимание уделили необходимости возобновления экономических проектов, которые были 10 лет назад приостановлены... В этом смысле мы особое внимание уделили возобновлению работы межправительственной торгово-экономической комиссии с подключением компаний, включая "Газпром нефть", "Татнефть", РЖД, которые до 2011 года вместе с ливийскими партнерами занимались разработкой взаимовыгодных проектов", - сказал Лавров.

Он отметил, что для возобновления экономических отношений двух стран необходимо завершить процессы политического урегулирования на основе договоренностей всех ливийских сторон.

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Тэги: РОССИЯ, ЛИВИЯ, КОМПАНИИ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]