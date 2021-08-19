Компании РФ стремятся продолжить экономическую деятельность в Ливии - Лавров

"Газпром нефть", "Татнефть", РЖД и другие российские компании заинтересованы в возобновлении экономической деятельности в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Правительства национального согласия Ливии Наджлой Манкуш.

"Мы особое внимание уделили необходимости возобновления экономических проектов, которые были 10 лет назад приостановлены... В этом смысле мы особое внимание уделили возобновлению работы межправительственной торгово-экономической комиссии с подключением компаний, включая "Газпром нефть", "Татнефть", РЖД, которые до 2011 года вместе с ливийскими партнерами занимались разработкой взаимовыгодных проектов", - сказал Лавров.

Он отметил, что для возобновления экономических отношений двух стран необходимо завершить процессы политического урегулирования на основе договоренностей всех ливийских сторон.